Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Milletler Ligi'nin 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaşacak. Maç, Çin'in Hong Kong şehrinde oynanacak ve saat farkı nedeniyle Türkiye saatiyle erken bir saatte yayınlanacak. İşte maç detayları ve 3. hafta programı:
Türkiye-Tayland Maçı Detayları:
Tarih: 12 Haziran 2024
Saat: 12:00 (TSİ)
Kanal: TRT Spor, TRT Spor Yıldız
Milletler Ligi 3. hafta maçları Çin'in Hong Kong şehrinde düzenleniyor. Bu nedenle voleybol maçları saat farkı nedeniyle Türkiye için erken diye tabir edebileceğimiz saatlerde yayınlanacak.
Filenin Sultanları 3. Hafta takvimi
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya