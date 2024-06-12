Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Milletler Ligi'nin 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaşacak. Maç, Çin'in Hong Kong şehrinde oynanacak ve saat farkı nedeniyle Türkiye saatiyle erken bir saatte yayınlanacak. İşte maç detayları ve 3. hafta programı:

Türkiye-Tayland Maçı Detayları:

Tarih: 12 Haziran 2024

Saat: 12:00 (TSİ)

Kanal: TRT Spor, TRT Spor Yıldız

Milletler Ligi 3. hafta maçları Çin'in Hong Kong şehrinde düzenleniyor. Bu nedenle voleybol maçları saat farkı nedeniyle Türkiye için erken diye tabir edebileceğimiz saatlerde yayınlanacak.

Filenin Sultanları 3. Hafta takvimi

12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya