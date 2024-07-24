A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde umut dolu konuştu: "Grup maçlarımızda 3’te 3 yapmak istiyoruz. Amacımız Hollanda maçı ile iyi bir başlangıç yapmak."

Kaptan Eda Erdem'in açıklamaları

"Filenin Sultanları", 26 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda mücadeleye devam ediyor. C Grubu’nda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşılaşacak olan takımımız, üçüncü kez olimpiyat sahnesine çıkacak. Kaptan Eda Erdem, olimpiyat öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"Beklentiler çok yüksek. Her turnuvada madalya için oynuyoruz. VNL zorlu geçti ama olimpiyatlara iyi hazırlanıyoruz. Paris'te enerjik bir takım olacağız" diyen Erdem, takımdaki olumlu havadan bahsetti. Eda Erdem, "Olimpiyatlar her sporcunun hayali. Paris’te Londra Olimpiyatları’na yarışır bir şekilde, çok iyi hazırlanıldığı söyleniyor. Oranın havasını alıp, olimpiyat ruhunu içimize işleyeceğiz" dedi.

"Grup maçlarında 3’te 3 hedefimiz"

C Grubu'nda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşılaşmalarında galibiyet hedefleyen Erdem, "Öncelikle amacımız Hollanda maçı ile iyi bir başlangıç yapmak. Olimpiyat kampında maç saatine alışmak için top idmanları yaptık" ifadelerini kullandı. Erdem, turnuvanın zorlu geçeceğini belirterek, "Herkesin aklında, hayalinde madalya var" diye konuştu.

"Baskı hissetmiyoruz"

Geçen sene elde edilen başarıların ardından kendilerinden beklentinin yüksek olduğunu vurgulayan Erdem, "Şu an herhangi bir baskı hissetmiyoruz. Maç saatinin yaklaşmasıyla stres olacak ama bunu pozitif yönde kullanacağımıza inancım tam" diyerek sözlerini tamamladı.