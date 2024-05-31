Milli Takım, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan ile mücadele etti. İlk seti 25-18, ikinci seti ise nefes kesen bir mücadele sonucunda 33-31 kazanan Filenin Sultanları, üçüncü seti kaybetse de dördüncü sette rakibine şans tanımadı ve 25-21'lik skorla galip geldi.

Galibiyetin Ardında Yükselen Performans

Milli Takım, eski hocası Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki 6. maçında 4. galibiyetini aldı. Bu zafer, takımın başarılı performansının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Rekorlarla Taçlanan Zafer

Zehra Güneş, 200 blokla organizasyon tarihindeki en fazla blok yapan oyuncu unvanını elde ederken, Ebrar Karakurt ise 1128 sayı üreterek organizasyon tarihinin en skorer oyuncusu oldu.