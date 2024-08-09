İzmir’de milli maç heyecanı dev ekranlarda yaşandı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İtalya ile oynadığı yarı final karşılaşması, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına kurulan dev ekranlar sayesinde binlerce İzmirli tarafından büyük bir coşkuyla takip edildi. Göztepe Paten Pisti, Bostanlı Yasemin Kafe önü ve Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda kurulan dev ekranlar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale kalan Filenin Sultanları’nı İzmirlilerle buluşturdu.

Meydanlar doldu

Paris'te bulunan South Paris Arena’da gerçekleşen karşılaşma, maç saati yaklaştıkça İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her yaştan İzmirli, milli takımın İtalya karşısındaki zorlu mücadelesini izlemek için meydanları doldurdu. Tezahüratlarla destek verilen maçta, milli takım heyecanı adeta sokaklara taştı.

Filenin Sultanları'na İzmir'den tam destek

Maçı dev ekrandan izleyen Sinem Aktaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Çok heyecanlıyım, evde ailemle maçları takip ediyorduk. Bu sefer dev ekranlardan izlemek daha güzel bir deneyim oldu. Burada harika bir atmosfer var. Paris'e gidemesek de Filenin Sultanları'na İzmir'den destek vermek mutluluk verici.”

Hep birlikte tek yürek

Bir diğer İzmirli taraftar Gülşah Özdere ise, “Günlerdir yarı finali bekliyorduk. Dev ekranların kurulması çok güzel. Hep birlikte tek yürek bu heyecana ortak oluyoruz. Bu tür hizmetlerin devamını bekliyoruz” dedi.

"Yine de gururluyuz"

Maç sonunda İtalya’ya 3-0 mağlup olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile üçüncülük maçında bronz madalya için mücadele edecek. İzmirli taraftarlardan Irmak Çapın, yenilgi sonrası üzüntüsünü, “Sonuca üzüldüm ama yine de gururluyuz, hepsini çok seviyoruz. İyi ki varlar. Maçı dev ekranlardan izlemek çok keyifliydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz” sözleriyle ifade etti.

Maç heyecanına İzmirliler ortak oldu

Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda maçı izleyen Buse Pekyamaner ise, “Dev ekranlar sayesinde milli maç heyecanını alanı dolduran İzmirlilerle birlik ve beraberlik içinde yaşadık. Böyle izleyince daha keyifli oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu tarz etkinlikler yapması çok güzel. Maçı kaybettik ama canları sağ olsun, onlarla gurur duyuyoruz” diyerek duygularını paylaştı.