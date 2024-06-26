A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Peki, Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat voleybol maçları ne zaman oynanacak? Fransa'nın ev sahipliğini yapacağı 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Paris Olimpiyatlarında A Milli Voleybol takımımız C grubunda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, milliler C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki grup aşamasındaki maç programı:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye - İtalya