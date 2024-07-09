Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı. Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

Grup aşaması maç programı

Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

29 Temmuz Pazartesi:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024 Perşembe:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024 Pazar:

10.00 Türkiye-İtalya