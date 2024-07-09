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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı. Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

  • Cansu Özbay
  • Elif Şahin

Smaçörler:

  • Ebrar Karakurt
  • Hande Baladın
  • Meliha Diken
  • Tuğba İvegin
  • Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

  • Eda Erdem Dündar (Kaptan)
  • Zehra Güneş
  • Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

  • Melissa Vargas

Libero:

  • Gizem Örge

+1 Oyuncu:

  • Beyza Arıcı

Grup aşaması maç programı

Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

29 Temmuz Pazartesi:
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024 Perşembe:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024 Pazar:
10.00 Türkiye-İtalya

Kaynak: DHA