Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı. Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler:
- Cansu Özbay
- Elif Şahin
Smaçörler:
- Ebrar Karakurt
- Hande Baladın
- Meliha Diken
- Tuğba İvegin
- Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular:
- Eda Erdem Dündar (Kaptan)
- Zehra Güneş
- Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı:
- Melissa Vargas
Libero:
- Gizem Örge
+1 Oyuncu:
- Beyza Arıcı
Grup aşaması maç programı
Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
29 Temmuz Pazartesi:
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024 Perşembe:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024 Pazar:
10.00 Türkiye-İtalya
Kaynak: DHA