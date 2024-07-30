Dominik Cumhuriyeti'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkması sonucu turnuvadan diskalifiye edildi. Doping testi, Olimpiyat Oyunları'nın başlamasından bir gün önce yapılmıştı. Diskalifiye edilen Eve'nin yerine kadroya rezerv oyuncu Geraldine Gonzalez dahil edildi.

Eve için 4 yıl men cezası gündemde

Lisvel Eve'nin doping nedeniyle 4 yıl men cezası alabileceği iddia ediliyor. Evei konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Kendimi çok kötü ve hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Milletler Ligi'nin son haftasında vücudumdaki sıvı tutulmasını kontrol etmek için kullandığım bir ilacı daha önce araştırmamış olmak bir dikkatsizlik oldu." cümlelerini kullandı.

Dominikli voleybolcu 2020-2021 sezonunda Türkiye'de de oynamıştı.

İkinci maçımız Dominik Cumhuriyeti ile

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda mücadele ediyor. Filenin Sultanları, ilk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İkinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, hazırlıklarını tamamladı.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya