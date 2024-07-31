A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, bu maçı kazanarak çeyrek final için önemli bir adım atacak.

Sıradaki maçta eksik yok

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlı takımın kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor. Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmada kadroda yer alacak.

Üçüncü maç İtalya'yla

C Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti maçının ardından 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile karşılaşacak. Milliler, grup aşamasında gösterecekleri performansla çeyrek finale çıkmayı ve turnuvada ilerlemeyi hedefliyor.