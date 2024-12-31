Filipinler’in orta kesimlerindeki Samar Adası açıklarında çimento yüklü bir kargo gemisi alabora oldu. Sahil Güvenlik yetkililerinin açıklamasına göre, Filipin bandıralı Jerlyn Kathness isimli gemi, Pazartesi günü büyük dalgalar nedeniyle San Bernardino Boğazı'nda battı.

15 mürettebattan 12’si kurtarıldı

Kazanın ardından gemide bulunan 15 mürettebattan 12'si, bölgeden geçen diğer gemiler tarafından kurtarıldı. Mürettebattan biri, fırtınalı sularda yüzerek San Juan Adası'na ulaşmayı başardı. Ancak bir mürettebat üyesi yaşamını yitirdi, bir kişi ise kayboldu.

Sahil Güvenlik Komutanı Bryhl Amay, Biri Adası açıklarında balıkçılar tarafından kaybolan mürettebat üyesinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Kayıp kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Cebu'dan Samar’a çimento taşıyordu

Kargo gemisinin Cebu Adası'ndan yüklediği çimentolarla Samar'a doğru ilerlediği öğrenildi. Geminin teknik özellikleri hakkında bilgi veren yetkililer, 1993 yılında inşa edilen ve 199 tonluk bir genel kargo gemisi olduğunu kaydetti.