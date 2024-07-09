Filipinler'in Zamboanga kentinde, yasa dışı üretildiği için el konulan havai fişek yığınının patlaması sonucu, aralarında polislerin de bulunduğu 27 kişi yaralandı. Yetkililer, dün, kontrollü şekilde deniz kıyısına taşındığı sırada suyla ıslatılan havai fişek yığınının beklenmedik bir şekilde patladığını açıkladı.

Uçuşlar etkinlenmedi

Patlamada ilk belirlemelere göre 19'u polis ve kamu personeli olmak üzere 27 kişinin yaralandığı, yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bölgedeki havalimanı da dahil olmak üzere birçok ev ve otelin zarar gördüğü ifade edildi. Filipinler Sivil Havacılık Yönetimi (CAAP), Zamboanga Uluslararası Havalimanı'nın hafif hasar gördüğünü, ancak uçuşların etkilenmediğini bildirdi.

Geçen ay da 5 kişi hayatını kaybetmişti

Zamboanga Belediye Başkanı John M. Dalipe, patlamanın neden büyük bir olaya dönüştüğünün araştırılması talimatını verdi. Kentteki bir havai fişek deposunda geçen ay meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise yaralanmıştı.