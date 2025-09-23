Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını "tarihi ve cesur bir karar" olarak değerlendirdi. Fransa'nın bu adımı, barış çabalarına önemli bir destek sağlayacak.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıklamasının ardından bir açıklama yayımlayarak, bu adımı "tarihi ve cesur bir karar" olarak değerlendirdi. Filistin, bu kararın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

"Fransa’nın kararı barışa destek olacak"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, barışın sağlanmasına ve iki devletli çözüm çabalarına önemli bir destek sağlayacağını belirtti. Açıklamada, Fransa ve Cumhurbaşkanı Macron'un sergilediği tutumun büyük takdir topladığı ifade edildi. Ayrıca, bu tutumun dünyadaki diğer bazı ülkeleri de Filistin Devleti’ni tanımaya teşvik edeceği vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı" sırasında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum.”