Filistin Ulusal Konseyi, İsrail’in Gazze kentinde sivillere yönelik saldırılarını artırmasının ardından yaptığı açıklamada, bölgede “kapsamlı bir katliam işlendiğini” duyurdu. Açıklamada, sivillerin ve binaların sistematik şekilde hedef alındığı, Gazze halkının “cehennem gibi bir hayattan ölüme doğru kaçtığı” vurgulandı.

Filistin’den uluslararası topluma çağrı

Filistin Ulusal Konseyi’nin yazılı açıklamasında, İsrail’in saldırılarının soykırım suçunu oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, yoksulluk ve ablukadan bitkin düşen halkın yaklaşık iki yıldır etnik temizlik, açlık ve zorunlu göçe maruz bırakıldığına dikkat çekildi.

Gazze’de medya kuruluşları da hedefte

Filistin TV binasının tamamen yıkılmasının, İsrail’in gerçeği örtbas etme ve Filistin halkını susturma girişiminin bir parçası olduğu belirtildi.

BM’ye ve dünya ülkelerine acil çağrı

Dünya ülkeleri, parlamentolar ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara, katliamın durdurulması ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal planına onay vermişti. 11 Ağustos’ta Zeytun Mahallesi’nden başlatılan saldırılar, 5 Eylül itibarıyla sivillerin göçe zorlanması amacıyla çok katlı binaların hedef alınmasıyla genişletildi.