Ankara, önemli bir diplomatik ziyaretle gündemde. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 aylık aranın ardından Abbas'ı Beştepe'de ağırladı. Bu görüşme, Türkiye ve Filistin arasındaki güçlü bağları bir kez daha pekiştirdi.

Ziyaretin ikinci gününde, Mahmud Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek olan Abbas, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'de görüşecek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda Gazze'deki İsrail saldırılarını dünyaya duyuracak. Genel Kurul, Filistin halkının sesini tüm dünyaya ulaştırmak için saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumun açılış konuşmasını yapacak, ardından Mahmud Abbas kürsüye çıkacak. Abbas'ın konuşması Türkçe, İngilizce ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuşmayı Genel Kurul salonunda dinleyecek.

Aynı zamanda, TBMM'de Filistin temalı bir fotoğraf sergisi de açılacak. Sergiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ve Meclis Başkanı Kurtulmuş birlikte ziyaret edecek. Bu ziyaret, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği bir kez daha ortaya koyuyor ve iki ülke arasındaki dayanışmayı güçlendiriyor.