Filistin yönetimi, Gazze, Batı Şeria ya da Kudüs'te İsrail ya da onun dışındaki hiç kimsenin ve hiçbir planın meşruiyetinin olmayacağını belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, ABD'nin, bazı taraflarla Gazze'nin geleceğiyle ilgili planları görüştüğüne dair basına sızan haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu planların meşruiyetinin olmayacağını ve Filistin halkı tarafından kabul edilmeyeceğini ifade eden Ebu Rudeyne, "şu an öncelikli olan konunun, savaşın ertesi günü hakkında konuşmak değil Filistin halkının maruz kaldığı saldırı ve katliamları durdurmak olduğunu" dile getirdi.

İsrail'in, Filistin halkına karşı suç işlemeye devam ettiğini ve ABD'nin "kör" tarafgirliği ve sunduğu para ve silah desteğiyle uluslararası meşruiyete meydan okuduğunu kaydeden Ebu Rudeyne, "Gazze, Batı Şeria ya da Kudüs'te ne işgalcinin ne de ondan başkasının, Filistin toprakları üzerinde de halkın ve yönetimin kabul etmeyeceği hiçbir planın meşruiyeti olamaz" ifadesini kullandı.

Filistin halkı ve onu temsil eden tek meşru temsilci Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), halkın kendi kaderini tayin etme hakkına sahip tek merci olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki varlığının hukuk dışı olduğunu aktardı.

Ebu Rudeyne, işgalin sona yaklaştığını ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına giden tek yol olduğunu belirtti.

Haziran ayı sonlarında Amerikan " Washington Post" gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'ye ziyareti sırasında yetkililerle Gazze'de savaşın ertesi günüyle ilgili planı görüştüğünü yazmıştı.

UAD danışma görüşü: İsrail, Gazze'de işgalci

Dün Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

Buna göre, UAD, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birim olduğunu ortaya koyarak, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu tespit etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini belirten UAD danışma görüşünü ivedilikle BM Genel Kuruluna ileteceği bildirildi.

Faslı hukukçu ve Fas Yardım ve Destek Girişimi Başkanı Reşit Fululi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünün Filistin davası sürecinde büyük bir dönüşümü temsil ettiğini söyledi.

"Karar Filistin davası ve Filistin halkı için yeni bir zaferdir" diyen Fululi, UAD'nin söz konusu danışma görüşünün İsrail'in bir işgal devleti olduğunun ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin teyidi olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğu tespit edilen son kararına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına bir an önce son vermelidir" ifadelerini kullandı.

Son 48 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait evleri hedef alması sonucu bugün altı kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 919'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.