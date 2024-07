Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi ile Filistin'in Jayus Belediyesi kardeş belediye oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Filistin Jayus Belediye Başkanı Süleyman Samara Pazaryeri İlçesinde düzenledikleri protokolle kardeş belediye olduklarını açıkladı.

Filistin’den Pazaryeri ilçesine gelen Jayus Belediye Başkanı Süleyman Samara ve yardımcısı Emir Selim Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in konuğu oldu.

İmza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, “Filistin Jayus Belediye Başkanı Süleyman Samara başkanımız ve ekibini belediyemizde ağırlamaktan sonsuz mutluyuz. Pazaryeri Belediyesi ve Jayus Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalıyoruz. Yapacağımız kardeşlik anlaşmasında her iki ülkenin ve her iki belediyenin vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dünyada insanlık suçunun işlendiği, Filistin halkının her zaman Türk milleti olarak yanında olduğumuzu bildiriyorum” dedi.

Filistin Jayus Belediye Başkanı Süleyman Samara, Pazaryeri Kaymakam Vekili Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey’i de ziyaret etti.