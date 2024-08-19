İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşanan korkunç bir olay, büyük bir infiale yol açtı. Dilaver Sokak'ta park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas hayatını kaybetti, diğer iki kişi ise yaralandı.

Olayın gelişimi

Saldırı, saat 23.30 sularında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli üç kişinin, susturuculu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda Abdülkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Fadı M. ağır yaralandı ve koruma görevlisi Eray K. ayağından yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle güvenlik önlemleri alındı.

Şüphelilerin kaçışı

Saldırının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin üç farklı araç değiştirerek önce Kırklareli'ne, ardından yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Kaçan şüphelilere yardım eden dört kişi gözaltına alındı ve yapılan aramalarda iki silah ele geçirildi.

Babadan açıklamalar

Hayatını kaybeden Abdülkadir Anas’ın babası, Türkiye’de tehdit almadıklarını ve burada çok rahat olduklarını belirtti. Saldırının siyasi bir motivasyonla yapılmadığını vurgulayan baba, "Siyasetle işimiz yok, biz Filistin asıllı İsrail vatandaşlarıyız. Türkiye'ye sürekli ziyarete geliyoruz ve burada rahattık" dedi.

Olayın sonrası

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. Abdülkadir Anas’ın cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Devam eden soruşturmalarda, şüphelilerden G.S., T.S. ve S.A.'nın Kırklareli'nden yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Saldırının failleriyle ilgili detaylı araştırmalar ve operasyonlar devam ediyor.