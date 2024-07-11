RAMALLAH (AA) - KAYS EBU SEMRA - Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ordu korumasında gün aşırı düzenlediği saldırılara karşı Filistin beldelerini ve halkını korumak için "uluslararası halk koruması" sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin özellikle son dönemde Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırıları ve Tel Aviv yönetiminin yasa dışı yerleşim birimi inşalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Şaban, "Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları arttı, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki durum çok tehlikeli." dedi.



- İsrail ordusu saldırganlara koruma sağlıyor

İsrailli çetelerin her yere yayılmış durumda olduğunu, hemen her gün ve geniş çapta terör eylemleri gerçekleştirdiğini söyleyen Şaban, İsrail güçlerinin de Filistinlileri hedef alan bu saldırılarda İsraillilere koruma sağladığını dile getirdi.



Şaban, söz konusu saldırıların silahlı ve eğitimli İsrailliler tarafından gerçekleştirildiğini, bunların ordu tarafından finanse edildiğini ve korunduğunu ifade etti.



Filistinlilere ait arazilerin, evlerin ve araçların yakılması, kaçak yerleşimlerin inşa edilmesi gibi hemen her gün türlü saldırılara şahit olduklarını aktaran Şaban, dünyanın ise Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması konusunda herhangi bir adım atmadığına dikkati çekti.



- "Yabancı destekçileri buraya getirmek ve onları burada ağırlamak için çalışıyoruz"

Şaban, "Bu saldırılara karşı koymak adına Filistin beldelerini ve halkını korumak için uluslararası halk koruması sağlamaya çalışıyoruz. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerinin tüm bu saldırılarını püskürtmek için yabancı destekçileri buraya getirmek ve onları burada ağırlamak için çalışıyoruz." dedi.



Destekçilerin yakın zamanda bölgeye getirileceğini kaydeden Şaban, bu konuda ayrıntılı bilgi vermedi.



Şaban, "İsrail düzinelerce yerleşim birimi inşa ederek, bunları meşrulaştırarak ve İsrail yasalarını Batı Şeria'ya dayatıp ilhak planını fiilen uygulayarak kendi eylemlerini empoze etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.



- 2024'ün ilk yarısında 7 bin 681 saldırı gerçekleştirildi



Tel Aviv hükümeti ile Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlediği suçların birbirinden ayrışmadığını belirten Şaban, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2024'ün ilk yarısında 7 bin 681 saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.



Şaban, İsrail'in el koyma, sömürgeyi genişletme ve zorla yerinden etmeyle kendi düşüncelerini dayattığını ayrıca saha infazları, sabotaj, arazileri tahrip etme, ağaçları sökme, mülklere el koyma, yollara bariyerler yerleştirme gibi suçlar da işlediğini dile getirdi.



İsrail'in, 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da 39, Kudüs'te 44 olmak üzere yerleşimlerin genişletilmesi, yeni yerleşim birimleri kurulması çerçevesinde toplam 83 yapısal plan üzerinde çalıştığını kaydeden Şaban, bu planlar kapsamında Batı Şeria'da 8 bin 511, Kudüs'te ise 6 bin 723 konut inşasının öngörüldüğünü ifade etti.



Şaban, İsrail'in ayrıca Filistin topraklarında 17 kaçak yerleşim kurduğunu aktardı.



- "İsrail, Batı Şeria'yı izole edilmiş bölgelere dönüştürdü"

Şaban, "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'yı yerleşim ve yayılma hamleleriyle izole edilmiş bölgelere dönüştürdü." dedi.



Batı Şeria haritasında Filistinli nüfusun bulunduğu yerlerin izole edilmiş hale geldiğine işaret eden Şaban, izolasyonun bazı köylerin yolları kapatılarak, geçişlere askeri kontrol noktaları konularak, askerlerin ya da İsraillilerin yayılmasını sağlayarak gerçekleştirildiğini ifade etti.



Şaban, Yerleşim Birimleri Konseyi'nin artık Batı Şeria ve Kudüs'te olup biten her şeyi kontrol ettiğini belirtti.



İsrail'in Kudüs kırsalını kontrol altına alması tehlikesine dikkati çeken Şaban, bu alanın yaklaşık 176 kilometre ile Batı Şeria'nın yüzde 3'ünü oluşturduğunu kaydetti.



Şaban, Filistin yönetiminin tüm yetkilerinin bu bölgeden çekildiğini ifade etti.



- "Batı Şeria'da aslında olan şey; yerleşimciler için bir devlet inşa etmek"

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları üzerinden Batı Şeria'nın doğu eteklerindeki Filistinlileri sistematik şekilde zorla yerinden etme sürecinin işlediğine işaret eden Şaban, sözlerini şöyle tamamladı:

"7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'nın doğu eteklerinde 25 Bedevi topluluğu zorla yerinden edildi. Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi'nde yüzlerce topluluk, mülklerinin tahrip edilmesi, araçlarına el konulması, koyunlarının çalınması, meralardan mahrum bırakılma ve para cezaları dahil olmak üzere sistematik saldırılara maruz kalıyor.



Bütün bunlar Filistinlilerin yaşamlarını kontrol eden Yerleşim Birimleri Konseyi'nin emriyle yapılıyor. Batı Şeria'da aslında olan şey; yerleşimciler için bir devlet inşa etmektir."



İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

