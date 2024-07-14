İSTANBUL (AA) - "Mediterranean Fever" ve "Kişisel Meseleler" (Omor Shakhsiya) filmleriyle tanınan Filistinli yönetmen Maha Haj, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ilişkin, "Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın işgal, politika ve yaşanılan durumlar orada." dedi.

Senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında "Mediterranean Fever" filmi gösterilen Haj, platform hakkındaki düşüncelerini ve Filistin'de yaşanılanların sinemaya etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

Yönetmen Haj, TRT 12 Punto'nun sinemacı adayları için faydalı bir platform olduğunu belirterek, "12 Punto'nun film yapmak isteyenleri senaryo yazmaya ve proje geliştirmeye teşvik etmesi harika bir şey. Buradaki ortamı çok beğendim." şeklinde konuştu.

- "Politik durumlar Filistin sinemasını her zaman etkiliyor"

Bölgede uzun yıllardır var olan politik durumun, Filistin ve Filistin'e dair filmleri doğrudan etkilediğini vurgulayan usta yönetmen, "Filistin filmlerinin politik konuları ele almadan yapılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu konular her yerde. Bunu hissetmek için saldırı altında olmanıza gerek yok. Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın işgal, politika ve yaşanılan durumlar orada." ifadelerini kullandı.

Maha Haj, TRT 12 Punto kapsamında filminin gösterilmesinden dolayı hissettiği memnuniyete işaret ederek, bu yıl Filistin'e dair filmlerin seçilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Usta yönetmen, Türk sinemaseverlere de Filistin filmlerini izlemeleri önerisinde bulundu.

Gelecek projelerine ilişkin de bilgi veren Haj, yeni bir yapım için senaryosunun hazır olduğunu kaydederek, "Umarım 2025 yılının ilk aylarında filmi çekebileceğim. Bunun yanı sıra yeni bir senaryo da yazıyorum." dedi.

Bu yıl 6. kez düzenlenen TRT 12 Punto bu akşam sona erecek.