Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının unutulmaz yıldızı Filiz Akın, geçtiğimiz gece sağlık durumu nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. 1 Eylül’den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi gören Akın, acil bir müdahale gerekliliği üzerine İstanbul’a getirildi.

Tedavi süreci İstanbul’da devam edecek

Aile çevresinden alınan bilgilere göre, Filiz Akın’ın sağlık durumu hala izlenmeye devam ediliyor. İstanbul’daki hastanelerde tedavisinin sürdürüleceği belirtilen Akın’ın, sağlık durumu hakkında yakın zaman içinde daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor. Türk sinemasının önemli ismi, hayranları ve sanat camiası tarafından yakından takip ediliyor.