Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında sosyal medyada yayılan ölüm iddiaları, sevenlerini ve yakınlarını derinden üzüyor. Akın, bir süredir tedavi gördüğü Bodrum’dan İstanbul’a nakledilerek tedavisine devam ediyordu. Ancak, 14 Ocak’ta evinde fenalaşarak İstanbul’a taşınan Filiz Akın için “öldü” haberlerinin çıkması, tepkilere yol açtı.

“Filiz çok üzüntü çekti”

Filiz Akın’ın tedavi süreci devam ederken, ölüm haberi ile ilgili çıkan söylentiler Yeşilçam oyuncusu Selma Güneri’nin büyük tepkisini çekti. Güneri, sosyal medyada yayılan haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Filiz çok üzüntü çekti. Lütfen bu tür asılsız haberler yaparak, ailesini ve sevenlerini üzmesinler” dedi. Güneri, Akın’ın zor bir dönemden geçtiğini ve herkesin bu sürece saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

“Canımın içi, en sevdiğim..."

Filiz Akın’a olan desteğini dile getiren bir diğer isim ise şarkıcı Ayşegül Aldinç oldu. Aldinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canımın içi, en sevdiğim. Geçmiş bitmiş olacak, bunun da üstesinden geleceksiniz, eminim” notunu ekleyerek, Filiz Akın’a acil şifalar diledi.

Tedavi süreci devam ediyor

Filiz Akın, uzun süredir kulağındaki kanserli doku nedeniyle tedavi görüyordu. Zatürre ve enfeksiyon sebebiyle Bodrum’da tedaviye başlanan Akın, sağlık durumunun daha da kötüleşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a taşındı. Filiz Akın’ın tedavisi, uzman doktorlar tarafından dikkatle devam ediyor.