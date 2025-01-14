Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, haftanın ilk iş gününde sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla Belevi halkını bilgilendirdi. Belevi’ye yapılacak projeleri ve belediyenin karşılaştığı zorlukları şeffaf bir şekilde paylaşan Başkan Sengel, belediye hizmetlerinin tüm engellere rağmen devam edeceğini vurguladı.

Belevi’ye düğün salonu müjdesi

Belevi halkının uzun süredir talep ettiği fırının kurulması için son hazırlıkların yapıldığını açıklayan Başkan Sengel, “Bu hafta gerekli teçhizatlar gelecek ve fırınımız kurulacak. Belevi halkı bu projeyi çok istiyor ve biz de bu taleplerini hızla hayata geçiriyoruz” dedi. Ayrıca hal içerisinde bulunan bir alanın düğün salonu olarak değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Belediye emekçilerine destek

Başkan Sengel, belediye emekçilerinin maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Emekçilerimizin haklı mücadelesini her zaman destekledim. Bu ay itibarıyla maaşlarını eksiksiz ödeyeceğiz. Ancak Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınmak istenmesi bizi zorluyor. Bu gelirler, Efes Selçuk Belediyesi’nin 1970’ten beri ayakta kalmasını sağlayan önemli bir kaynaktır.”

"Zor şartlarda yatırımlara devam"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin tüm zorluklara rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü vurguladı: “Zor koşullara rağmen Kent Lokantası ve Öğrenci Otobüsü projelerimize devam ediyoruz. Hem halkımızın hem de öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mücadelemizi bırakmayacağız, yılmayacağız.”