ANTALYA (AA) - Filli Boya, evindeki eşyaları atmadan yenilemek ve değiştirmek isteyenler için kolay kullanım sağlayan Aqua Reno mutfak ve Aqua Reno banyo adındaki iki yeni ürününü tanıttı.

Boya endüstrisinde Türkiye'nin en güvenilir markaları arasında yer alan Filli Boya, "Kendine göre yap" sloganıyla tanıtılan yeni ürünleri için yaklaşık 90 influenceri, Antalya'da buluşturdu. Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, evdeki eşyaların renklerini kolay bir şekilde değiştirmeye imkan sağlayan ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi. Mutfak ve banyo başta olmak üzere ev dekorasyonundaki kullanım alanları ve teknikleri influencerlere anlatıldı.

Filli Boya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filli Boya'nın Türkiye'de sevilen, tanınan ve bilinen bir marka olduğunu söyledi.

Tüketicilere ilham veren, yenilikler ve kolaylıklar sunan bir firma olduklarını dile getiren Uludağ, şöyle devam etti:

"Ev dekorasyonunda mevcut eşyalarını atmadan farklılıklar yapmak, yenilemek, güzelleştirmek ve evlerinde kendi ruhunu, izini bırakmak isteyen tüketicilerimiz için Filli Boya Aqua Reno'yu geliştirdik. İstedikleri değişimi, dönüşümü kolaylıkla yapabilecekleri bir ürün. Dolaplarını, tezgahlarını, mutfaklarını, beyaz eşyalarını, fayanslarını ve duşa kabinlerini yenilemelerine, güzelleştirmelerine ve istedikleri renge büründürmelerine imkan sağlıyor."

- "Değişime ve dönüşüme açık olan kadınlara daima kolaylıklar sunuyoruz"

Arzu Uludağ, kadınların doğası gereği bulundukları ortamları, doğayı ve hayatı daima güzelleştirme eğilimi içinde olduğunu belirterek, Filli Boya olarak geliştirdikleri ürünlerle değişime ve dönüşüme açık olan kadınlara daima kolaylıklar sunduklarını kaydetti.

Uludağ, Filli Boya Aqua Reno ile geri dönüşüme ve sürdürülebilirliğe de katkıda bulunduklarının altını çizdi.

Daha geniş kitlelere ulaşmak ve ürünlerini tanıtmak amacıyla influencerları Antalya'da bir araya getirdiklerini anlatan Uludağ, "Dekorasyon konusunda kadınlara ipuçları veren influencerları etkinliğimize davet ettik, kolaylıklar sunan yöntemleri onlara gösterdik. Onlar da bu pratik uygulamaları kendi kitlelerine aktaracaklar." diye konuştu.

Uludağ, influencerlar arasında gençleri temsil edenlerin yanı sıra ikinci baharını yaşayan ve yaşam düzenini yeniden organize eden isimlerin de yer aldığını söyledi.

- İnfluencerlar, Filli Boya Aqua Reno'dan memnun kaldı

İnfluencerlardan Ayşegül Erzincanoğlu da finans sektöründen emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı blog yazma işini sosyal medyaya taşıdığını bildirdi.

Kendisini "ikinci baharını yaşayan influencer" olarak nitelendiren Erzincanoğlu, emekli olduktan sonra Datça'ya yerleştiğini ve evinin dekorasyonunu tamamen kendisinin yaptığını kaydetti.

Evinin fayanslarını bile kendisinin boyadığını ve sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan Erzincanoğlu, "Filli Boya'nın etkinliği özellikle kadınlar için harikaydı, ben bile bilmediğim birçok noktayı burada gördüm. Sanırım çok güzel projeler yapacağız Filli Boya ile. Ev ve eşyalarınızın esiri olmayın, onların değiştirin, boyayın, renklendirin. Korkmayın boyamaktan, olmazsa yine değiştirirsiniz." şeklinde konuştu.

İnfluencerlardan iç mimar Berna Acar Kasırga ise takipçilerinin kendisinden daima pratik çözümler ve bilgiler talep ettiğini söyledi.

Etkinlikte lansmanı yapılan ürünün, boyama işini çok daha profesyonel, pratik ve herkesin yapabileceği seviyeye indirdiğini vurgulayan Kasırga, "Elimizde vazgeçtiğimiz çoğu malzemeyi daha güzelleştirebileceğimizi ve uzun süreli kullanabileceğimizi gördüm." ifadelerini kullandı.