Acil durum ilan edildi ve bölgeye müdahale ekipleri gönderildi

Bu olayla birlikte Aralık 2023'ten bu yana 6'ncı volkanik patlama gerçekleşmiş oldu.İzlanda'da volkanik hareketlilik yeniden gündemde. Güneybatıdaki Reykjanes Yarımadası'nda yer alan bir yanardağ, güçlü bir patlama ile lav ve kül püskürttü. Yetkililer, patlamanın ardından 'acil durum' ilan ederek, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Aralık ayından itibaren 6'ncı patlama

Yanardağdaki patlama, Aralık 2023'ten bu yana yaşanan 6'ncı volkanik olay olarak kayıtlara geçti. Patlama, birkaç sarsıntının ardından meydana geldi ve volkanın lav ve kül püskürttüğü belirtildi.

Acil durum ilan edildi

Yetkililer, acil müdahale ekiplerini hemen sahaya gönderdi ve yerel sakinlerden patlama bölgesinden uzak durmalarını istedi. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı, ancak İzlanda Havalimanı'nda uçuşların devam ettiği bildirildi.

Film karelerini aratmayan manzaralar

Yerel medya ve sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, yanardağdan fışkıran sıcak lavlar ve devasa duman bulutları yer aldı. Uluslararası ajansların aktardığı kareler, kıyamet filmlerini andıran sahneler sunuyor.