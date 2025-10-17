Manisa’nın Salihli ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü, 80 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen gence 160 bin TL para cezası kesildi, araç trafikten men edildi.
Filmleri aratmayan kovalamaca Salihli’de yaşandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü S.A., 03 VU 423 plakalı hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı rutin denetim sırasında durdurmak istedi ancak sürücü ihtara uymadı. Polis ekipleri, aracı yaklaşık 80 kilometre boyunca takip etti.
80 kilometre sonra önü kesilerek durduruldu
Kaçış, Özyurt Mahallesi Belediye Spor Tesisleri yakınlarında son buldu. Ekipler aracın önünü keserek sürücüyü durdurdu.
Yapılan kontrollerde sürücü S.A.’nın ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi.
160 bin TL ceza, araç trafikten men edildi
Polis ekipleri, sürücüye 160 bin TL para cezası kesti. Araç ise trafikten men edildi.
Olayla ilgili yasal işlemler başlatıldı.