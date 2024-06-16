Square Enix, uzun süredir beklenen Final Fantasy XVI'ın PC versiyonunun geliştirilmekte olduğunu duyurmuştu. Oyunun yapımcısı Naoki Yoshida, Game Informer ile yaptığı söyleşide, bekleyişin yakında sonlanacağını belirtti. Yoshida, portun son optimizasyon aşamasında olduğunu ve çıkış tarihinin yakında açıklanacağını ifade etti.

Yüksek sistem gereksinimleri

Final Fantasy XVI'ın PC sürümüne ilişkin resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Ancak oyunun 2024 yılı içinde PC platformunda yayınlanması muhtemel görünüyor. Bu, serinin önceki oyunlarına kıyasla münhasırlık süresini kısaltacak.

Naoki Yoshida, oyunun nispeten yüksek sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyacağını açıkladı. Bu, PC oyuncularının yüksek performanslı bir donanıma sahip olmalarını gerektirebilir.

Her ne kadar oyunun çıkış tarihine dair bir ipucu bile verilmemiş olsa da Yoshida hayranların portun yayınlanması için bir yıl veya daha fazla beklemek zorunda kalmayacaklarını söylüyor: "Kesin olan bir şey var: çok uzak olmayan bir gelecekte çıkacak; muhtemelen bundan daha kısa sürecek, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin."