Finansal hizmetler sektöründe güven erozyonu hız kesmiyor! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran 2024'te finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya kıyasla 10,8 puanlık sert bir düşüşle 149,5 seviyesine indi. Sektör temsilcilerinin geleceğe dair beklentilerindeki belirgin karamsarlık, endeksin tüm alt bileşenlerinde kendini gösterdi.

Güven kaybı tüm sektörleri etkisi altına aldı

Hem son üç aydaki iş durumu değerlendirmeleri hem de gelecek üç aya ilişkin talep beklentileri, güven endeksinde gözlemlenen düşüşte belirleyici rol oynadı. NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, "Finansal Hizmet Faaliyetleri", "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" ile "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerindeki güven endeksleri, çift haneli düşüşlerle dikkat çekti.