Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık üreticileri için 2024/2025 dönemi alım fiyatlarını duyurdu. Bu yıl fındık alımları, Levant kalite için kilogram başına 133 TL, Giresun kalite için ise 135 TL olarak belirlendi. Üreticilere ek olarak yüksek randımanlı fındıklar için de ilave fiyat verilecek.

TMO'dan açıklama ve fiyatlandırma detayları

TMO’nun açıklamasına göre, fındık alım fiyatları üreticilerin depolama ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak, pazarlama sorunlarını önlemek amacıyla belirlenmiştir. 2024/2025 sezonu için Levant kalite kabuklu fındık fiyatı kilogram başına 130 TL, Giresun kalite ise 132 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlık destekleriyle birlikte, ortalama fiyatlar Levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için ise 135 TL olacaktır.

Yüksek randımanlı fındıklara ek ücret

Yüksek randımanlı fındıklara da ek ücret verilecektir. 50 randıman üzerindeki her artış için 1,30 TL/kg ilave fiyat uygulanacaktır.

Alımlar 19 Ağustos'ta başlayacak

Fındık alımları 19 Ağustos'ta başlayacak ve önceki yıllarda olduğu gibi randevulu olarak yapılacaktır. Üreticiler, 12 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri, www.tmo.gov.tr ve e-devlet üzerinden randevu alabilirler.