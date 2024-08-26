"Dünyanın en mutlu ülkesi" mi?

Finlandiya'nın en mutlu ülke olarak anılmasını sorgulayan gurbetçi, "Burada insanlar yalnız, alkol tüketimi yüksek ve intihar oranı en yüksek. Herkes yalnız, aile bağları zayıf" dedi.

"1600 Euro maaş, 1200 Euro kira"

Finlandiya'da düşük maaş ve yüksek kiraya dikkat çeken gurbetçi, "1600 euro maaş alıp, 1200 euro kiraya vermek zorunda kalıyorsun. Türkiye’de her şey çok daha uygun" ifadelerini kullandı.

"Memleketin kıymetini bilin"

Son olarak, Finlandiya’daki yaşam şartlarını eleştiren gurbetçi, "Türkiye’de yaşamanın değerini bilin, buradaki zorlukları yaşamak zor" diyerek memleket sevgisini vurguladı.