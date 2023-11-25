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İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari durumda bulunan organize suç örgütü lideri E.B.’nin İzmir’de olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından firari çete liderinin aracı tespit edildi ve operasyona başlandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Lideri olduğu suç örgütüne yönelik geçen temmuz ayında düzenlenen operasyondan bu yana firari olduğu belirtilen E.B.'nin yapılan üst aramasında bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. E.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.