Muğla’nın Ortaca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski hakim, polis ekiplerince yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak bir çalışma yürüttü.
7 yıl 6 ay hapis cezası vardı
Yapılan operasyon kapsamında, FETÖ’ye üye olmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski hakim, Ortaca’da saklandığı yerde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli mercilerce cezaevine teslim edildi.