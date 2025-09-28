Aydın’da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Vahdettin Şengel, kafede müşteri gibi davranan polisler tarafından yakalandı. Şengel, açık cezaevinden firar ettikten sonra, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Kafede takibe alındı

13 Eylül’de Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kent Meydanı'ndaki kafeye gelen polis ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Vahdettin Şengel’in burada olduğunu öğrendi. Ekipler, müşteri gibi davranarak bir süre takip yaptıktan sonra, Şengel’i kafede yakalayarak gözaltına aldı. Şengel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Açık cezaevine gönderilen Şengel, yaklaşık 2 hafta sonra firar etti. Firar ettikten sonra, polis ekipleri, Şengel’in saklandığı adresi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Şengel’in Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi.

"Bu sefer kapalı ceza evinden kaçamam"

Polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi ve Şengel’i evinde yakalayarak, kapalı cezaevine sevk etti. Şengel, gazetecilerin "Tekrar kaçacak mısınız?" sorusuna, "Bu sefer kapalı cezaevinden kaçamam" diyerek cevap verdi.

Polisin, Şengel’i yakalamak için yaptığı kapsamlı takip ve operasyonlar başarılı oldu. Şengel’in tekrar kaçma şansı olmadığı belirtilirken, cezaevine gönderilmesinin ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.