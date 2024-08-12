İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyet takibe aldı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi’nde 10 Temmuz sabahı rutin devriye görevini icra ederken, hareketlerinden şüphe duydukları bir kişiyi takibe aldı. Saat 10.00 sıralarında gerçekleştirilen denetimde, şüpheli durdurularak kimlik kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan GBT sorgusu neticesinde, şahsın Yılmaz A. olduğu ve ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ ile ‘dolandırıcılık’ suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Tutuklandı

Polis tarafından gözaltına alınan Yılmaz A., sorgulanmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.