Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde yürütülen operasyonlar kapsamında Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgedeki güvenlik ve huzuru sağlama konusundaki kararlılığının altı çizildi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.