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Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği kaydedildi.

"Bursa’da 1 milyon 200 bin kişi riskli"

"Bursa’da 1 milyon 200 bin kişi riskli"

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki faaliyetlere yönelik açıklama yaptı.

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