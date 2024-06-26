Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki faaliyetlere yönelik açıklama yaptı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1805884880112222282

Kaynak: igf