Sıcakların 45 dereceyi bulduğu Mardin’de fırıncılar vantilatör yardımıyla serinlemeye çalışıyor.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’in Yeşilli ilçesinde 45 dereceyi bulan sıcaklar en çok fırıncıları etkiliyor. Hal böyle olunca ustalar serinlemek için çareyi vantilatör kullanarak serinliyor.

Yeşilli’de yaklaşık 25 yıldır yıldır fırında ocakçı olarak çalışan 50 yaşındaki Murat Özmen, Mardin’de yaz aylarında fırınlarda çalışmanın daha da zorlaştığını belirtti.

Havaların çöl sıcaklarını andırdığı kentte, ocak başında çalışmanın sıcakları kat kat daha fazla yaşamaya neden olduğunu anlatan Özmen, ''Dışarda sıcaklık 45 dereceyi buluyor. Fırın içinde sıcaklık 100 dereceyi geçiyor. Vantilatör önünde çalışıyoruz o da yetersiz kalıyor. Ancak bu işi de yapmak zorundayız. Gün içerisinde bol bol su içiyoruz. Karpuz tüketmeye çalışıyoruz. Ama yinede çok sıcak oluyor” dedi.

Fırıncı Sultan Bilen ise, “Sıcaklar son günlerde iyice arttı. Ateş karşısında sıcaklık dışarıya göre daha da fazla oluyor. Hakiki meşe alevinin karşısında çalışabilmek kolay değil. Bu durum ancak fırın başında anlaşılıyor. Öyle zamanlar oluyor ki 45 derecenin üzerine çıkıyor. Vantilatör kullanmak zorunda kalıyoruz. Zorlanıyoruz tabii sıcak olunca ama Allah sabrını da veriyor. Ekmek parası kazanmak kolay değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Mardin’de, fırın, lokanta ve ocak başında çalışanlar için hayat çekilmez oluyor. Türkiye'de sıcak havanın en yoğun hissedildiği illerin başında gelen ve bugünlerde sıcaklığın 45 derece civarında seyrettiği kentte, bu durum birçok meslek grubunu etkilerken, bazı grupları ise daha fazla sıkıntıya sokuyor.