Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, artan girdi maliyetleri dolayısıyla Balıkesirli fırıncıların 200 gram ekmeği 10 TL yapması üzerine, 300 gram somun ekmeğin fiyatını 6 Haziran Çarşamba gününden itibaren 10 TL olarak güncelleyecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, 44 yıldır “Mayasında Sağlık Var” sloganıyla Balıkesirlileri sağlıklı ve kaliteli ekmekle buluşturmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında kaliteyi vatandaşlara her zaman en uygun fiyatla buluşturan Fırıntaş; 8 TL olarak satışta olan 300 gram somun ekmeğin fiyatını 10 TL olarak güncelleyecek. Girdi maliyetlerinin artması sonucunda Balıkesir’deki fırıncıların 200 gram ekmeği 10 TL yapması dolayısıyla Fırıntaş da 300 gram somun ekmeğin fiyatını 10 TL olarak güncelledi.

Kaynak: igf