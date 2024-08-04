Türkiye-İtalya voleybol maçı canlı yayın bilgileri araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2024 Paris Olimpiyatları C grubu'nda son maçına İtalya karşısında çıkacak olan Filenin Sultanları, gruptan çıkmayı garantiledi. Ancak bu maç ayrı bir önem taşıyor. Türkiye voleybol dünya sıralamasında şu anda 4. sırada yer alıyor. Bu maç öncesinde dünya 1 numarası konumunda yer alan İtalya karşısında alınacak olan galibiyet sıralamada yerimizin değişmesi açısından büyük önem arz ediyor. Peki Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-İtalya voleybol maçı 4 Ağustos Pazar TSİ ile 10:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Maçın önemi ve Filenin Sultanları'nın performansı

2024 Paris Olimpiyatları C Grubu'ndaki son maçında Türkiye, dünya sıralamasında 1. sırada bulunan İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar gruptaki iki maçını da kazanan Filenin Sultanları, bu maçı da kazanarak grup aşamasını 3'te 3 yaparak tamamlamak istiyor. Bu galibiyet, dünya sıralamasında Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayabilir.

İtalya karşısında zorlu mücadele

İtalya, dünya sıralamasında 1. sırada yer alarak turnuvanın favorisi konumunda. Ancak Filenin Sultanları, son yıllardaki yükselen performansları ile İtalya'ya karşı büyük bir mücadele sergilemeye hazırlanıyor. Takımın antrenörü Giovanni Guidetti, bu maçın sadece sıralama için değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Canlı yayın bilgileri

Türkiye-İtalya voleybol maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Maçı izlemek için buraya tıklayarak TRT Spor'un canlı yayınını takip edebilirsiniz.

Maç öncesi hazırlıklar

Filenin Sultanları, maç öncesinde yoğun bir antrenman programı ile hazırlandı. Takım kaptanı Eda Erdem, "İtalya'ya karşı oynamak her zaman zorlu olmuştur, ancak takım olarak çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik ve galibiyet için sahaya çıkacağız" dedi.