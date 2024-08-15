Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 41,07 arttı, aylık yüzde 1,74 azaldı. Fıstık, fındık, badem, ceviz, zeytin gibi yağlı meyvelerde ÜFE, yüzde 157,48 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 azaldı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,79 arttı.

Tarım-ÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,61 artış gerçekleşti.

ÜFE, fıstık, fındık, badem, ceviz, zeytinde yüzde 157 arttı

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,72 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,78; çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,12 azaldı.



Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 157,48 artış ile fıstık, fındık, badem, ceviz, zeytin gibi yağlı meyveler oldu.

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 16,48 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök olarak açıklandı.

Çiftçi isyan ediyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 12 Ağustos’ta çiftçiler ürünlerine biçilen düşük ücretlere karşı Aksakal Mahallesi'nde bir araya gelerek eylem yaptı. Çiftçiler, Tarım Bakanlığının kendilerini muhatap alması gerektiğini söyledi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 13 Ağustos’ta çiftçiler, artan maliyetler ve üretim zorluklarına dikkat çekmek amacıyla traktör konvoyu oluşturarak eylem yaptı.

Bursa’da Karacabey ve Mustafakemalpaşa ziraat odalarının çağrısıyla 8 Ağustos’ta, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek isteyen yaklaşık 5 bin çiftçi traktörlerle Karacabey TİGEM önünde toplanarak sesini duyurmaya çalıştı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı üreticileri ise 4 Ağustos’ta, düşük alım fiyatlarına karşı eylem yaptı. Fıstık Hali önüne traktörleri ile gelen çiftçiler, fiyatlara tepki gösterip, çuvallara doldurdukları fıstıkları yere döktü.