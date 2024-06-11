Gaziantep'in Keklik Mahallesi'ndeki aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nizip Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti.

Çalışmasını gece saatlerinde de sürdüren ekipler, yaklaşık 12 saatin ardından yangını kontrol altına aldı.

Havadan görüntülenen alanda yer yer dumanların yükseldiği ve soğutma çalışmaların devam ettiği görüldü.

Yangın sonrası yaklaşık 200 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Dün, Keklik Mahallesi'nde aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.