Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Gazze'deki savaşın devam etmesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in kredi notunu düşürdü. Fitch, İsrail'in kredi notunu "A+"dan "A"ya indirirken, ülkenin ekonomik görünümünü de negatif olarak belirledi.

Fitch'ten kredi notu indirimi

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de süregelen çatışmalar ve birden fazla cephede askeri operasyonların yarattığı etkiler nedeniyle İsrail'in kamu maliyesinin darbe aldığına dikkat çekildi. İsrail'in 2024 yılı için gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,8'i oranında bütçe açığı vereceği ve borcun GSYH'nin yüzde 70'inin üzerinde kalmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Jeopolitik risklerin artışı

Fitch, jeopolitik risklerin ülkenin olumsuz not görünümünü desteklediğini vurgularken, Gazze'deki çatışmaların 2025'e kadar sürebileceği ve diğer cephelere yayılma risklerinin bulunduğunu belirtti. Bu durumun, İsrail'in kredi profiline daha fazla zarar verebileceği ve ülkenin kredi ölçütlerinin kötüleşmesine yol açabileceği kaydedildi.

Ekonomik ve askeri harcamalar üzerindeki etkiler

Açıklamada, çatışmanın insan kayıplarının yanı sıra ek askeri harcamalara, altyapının yıkılmasına ve ekonomik faaliyetlere uzun vadeli zarar verebileceği belirtildi. Fitch, bu olumsuz etkilerin ekonomi ve kamu maliyesi üzerinde önemli sonuçlar doğurabileceğini ve çatışmaların uzaması durumunda daha fazla not indiriminin gündeme gelebileceğini belirtti.

İran ve İsrail arasındaki gerilim

Fitch'in raporunda, İsrail ile İran ve müttefikleri arasındaki gerilimin yüksek kalmaya devam ettiği, son dönemdeki saldırıların ise İsrail'in kredi profiline daha fazla zarar verebileceği ifade edildi. Savaşın 2024 sonuna kadar süreceği ve yoğun operasyonların devam etme riskinin bulunduğu belirtilen açıklamada, yüksek askeri harcamaların devam edeceği ve sınır bölgelerindeki üretim, turizm ve inşaat sektörlerinde kesintilerin olacağına dikkat çekildi.