Fitch Ratings, ABD'de enflasyon ve işgücü piyasası raporlarının ardından Fed'in 2024 yılının ikinci yarısında iki faiz indirimi yapmasını muhtemel görüyor. Fitch'in raporuna göre, ABD ekonomisinde yavaşlama işaretleri belirginleşirken, Fed'in faiz politikası üzerindeki etkileri değerlendiriliyor.

Ekonomik yavaşlama ve faiz politikası

Fitch Ratings, 2023'teki faiz artışlarının ABD işgücü piyasası ve talep üzerinde etkisini göstermeye başladığını belirtti. Raporda, zayıf kredi büyümesi ve yavaşlayan tüketici harcamalarının ABD ekonomisindeki yavaşlama işaretleri olarak öne çıktığı ifade edildi. Fitch, bu ekonomik yavaşlamanın 2024 yılının ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor.

Enflasyon ve jeopolitik riskler

Fitch Ratings, enflasyonun düşüş sürecinin devam etmesi ve küresel para politikasındaki değişikliklerin, büyük bir olumsuz kredi riski senaryosunun olasılığını azalttığını belirtti. Raporda, "Fed'den 2024'te faiz indirimlerinin daha önceki tahminimizden biraz daha yavaş olmasını bekliyoruz" denildi.

Geleceğe yönelik beklentiler

Fitch Ratings, son ABD enflasyonu ve işgücü piyasası verilerinin, 2024'ün ikinci yarısında iki faiz indiriminin muhtemel olduğu yönündeki görüşlerini desteklediğini açıkladı. Bu durum, ABD ekonomisinde yavaşlama belirtileri ile birlikte, Fed'in parasal sıkılaştırma politikasının hafifletilmesine yönelik beklentileri artırıyor.