Fitch Ratings'in son üç aylık Türk Bankaları Veri İzleme Raporu, Türk bankalarının kârlılık baskıları ve varlık kalitesindeki bozulma hakkında önemli bilgiler sunuyor. Rapora göre, bankaların faaliyet karı ve çekirdek sermaye rasyosunda yaşanan değişimler, sektördeki mevcut ekonomik ve finansal riskleri yansıtıyor.

Marj Baskısı: Fitch'in raporunda, Türk bankalarının faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RVA) oranının 2024 ilk çeyrekte ortalama yüzde 3,4 olarak gerçekleştiği belirtiliyor. Bu oran, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4,6 olarak ölçülmüştü. Yüksek faiz ortamı ve artan swap maliyetleri, bankaların marjını baskı altına alırken, yasal kredi büyüme sınırlamaları da etkili oldu.

Kârlılık ve Giderler: Fitch, kredi değer düşüklüğü giderlerinin, özellikle teminatsız perakende segmentindeki varlık kalitesindeki bozulmayı yansıtarak, 2023 dördüncü çeyrekte yüzde 31'den, değer düşüklüğü öncesi kârın ortalama yüzde 41'ine yükseldiğini ifade etti.

Varlık kalitesinde bozulma

Varlık Kalitesindeki Değişim: Raporda, Türk bankalarının varlık kalitesinde ılımlı bir bozulma yaşandığına dikkat çekildi. Bu bozulma, büyük ölçüde teminatsız kredilerdeki artış ve bireysel borçluların geri ödeme performansındaki zayıflama ile ilişkilendirildi.

Çekirdek sermaye rasyosundaki düşüş

Sermaye Rasyosundaki Değişim: Fitch, bankaların çekirdek sermaye rasyosunun 2024 birinci çeyrekte yüzde 12,8'e gerilediğini, 2023 dördüncü çeyrekte ise yüzde 14,7 olduğunu belirtti. Bu düşüşün, sıkılaştırılan toleranslar, artan faaliyet risk ağırlıklı varlıklar (RWA'lar) ve bazı bankaların temettü ödemeleri nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.