Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları’nın (THY) Air Europa’dan azınlık hisse alımına ilişkin yayımladığı değerlendirmede, söz konusu yatırımın şirketin borçluluk oranını artırmayacağını açıkladı. Raporda, anlaşmanın özellikle Latin Amerika–Avrupa uçuş ağında yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekildi.

Latin Amerika bağlantısında fırsat

Fitch’in raporunda, Air Europa’nın Güney Amerika rotalarında güçlü bir ağ yapısına sahip olduğuna işaret edildi. Açıklamada, “Air Europa, THY’ye kıyasla daha küçük ölçekli olsa da Madrid-Barajas Havalimanı’nda ikinci en büyük konumda bulunmasının avantajını kullanmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Anlaşmanın detayları

THY, geçtiğimiz ay Air Europa’nın azınlık hisselerini 300 milyon euro karşılığında satın almak için anlaşmaya varmıştı. Düzenleyici kurumların onayının ardından hisse devrinin 6 ila 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Avrupa havacılığında konsolidasyon

Fitch, Avrupalı havayolları arasında son dönemde artan ortaklık ve satın alma girişimlerine de dikkat çekti. Raporda, THY’nin Air France-KLM ve Lufthansa gibi devler arasında yaşanan konsolidasyon eğilimine uyum sağladığı belirtilirken, Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesinde bir sonraki potansiyel satın alma adayı olarak TAP Air Portugal gösterildi.