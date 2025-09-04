Sivilce, yara ve cilt tahrişlerinde kullanılan Fito krem hakkında merak edilenler: Etkileri, kullanım şekli, yan etkileri ve güncel fiyatı.

Fito krem nedir?

Fito krem, etkin maddesi fusidik asit olan ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan topikal bir antibiyotiktir. Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde özellikle sivilce ve yaraların tedavisinde tercih edilir.

Fito krem hangi durumlarda kullanılır?

Fito krem şu cilt sorunlarında yaygın olarak kullanılmaktadır:

Sivilce ve akne tedavisi

Küçük yaralar ve kesikler

Cilt tahrişleri

Fito krem nasıl kullanılır?

Uygulama öncesinde bölge temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

Etkilenen bölgeye günde 1–3 kez ince bir tabaka halinde sürülür. İzmir’de can dostlar için kök hücre tedavisi merkezi kuruldu İçeriği Görüntüle

Tedavi süresi genellikle 7–10 gün arasında değişir.

Doktor önerisi dışında uzun süre kullanılmamalıdır.

Fito kremin yan etkileri nelerdir?

Fito krem genellikle güvenli olsa da bazı yan etkiler görülebilir:

Kaşıntı

Cilt tahrişi

Nadiren alerjik reaksiyonlar

Uyarı: Göz ve ağız çevresine temas ettirilmemelidir. Gereksiz ve uzun süreli kullanım antibiyotik direncine yol açabilir.

Fito kremin fiyatı ne kadar?

Türkiye’de eczanelerde satılan Fito krem, 20 gramlık tüp için 50–70 TL arasında değişmektedir.