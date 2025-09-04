Sivilce, yara ve cilt tahrişlerinde kullanılan Fito krem hakkında merak edilenler: Etkileri, kullanım şekli, yan etkileri ve güncel fiyatı.
Fito krem nedir?
Fito krem, etkin maddesi fusidik asit olan ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan topikal bir antibiyotiktir. Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde özellikle sivilce ve yaraların tedavisinde tercih edilir.
Fito krem hangi durumlarda kullanılır?
Fito krem şu cilt sorunlarında yaygın olarak kullanılmaktadır:
-
Sivilce ve akne tedavisi
-
Küçük yaralar ve kesikler
-
Cilt tahrişleri
Fito krem nasıl kullanılır?
-
Uygulama öncesinde bölge temizlenmeli ve kurutulmalıdır.
-
Etkilenen bölgeye günde 1–3 kez ince bir tabaka halinde sürülür.
-
Tedavi süresi genellikle 7–10 gün arasında değişir.
-
Doktor önerisi dışında uzun süre kullanılmamalıdır.
Fito kremin yan etkileri nelerdir?
Fito krem genellikle güvenli olsa da bazı yan etkiler görülebilir:
-
Kaşıntı
-
Cilt tahrişi
-
Nadiren alerjik reaksiyonlar
Uyarı: Göz ve ağız çevresine temas ettirilmemelidir. Gereksiz ve uzun süreli kullanım antibiyotik direncine yol açabilir.
Fito kremin fiyatı ne kadar?
Türkiye’de eczanelerde satılan Fito krem, 20 gramlık tüp için 50–70 TL arasında değişmektedir.