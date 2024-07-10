İzmir'in Foça ilçesi Aslanburnu mevkisi açıklarında lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Dün sabah saatlerinde, İzmir'in Foça ilçesi Aslanburnu mevkisi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye hızla intikal eden ekipler, bottaki 20 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik gemisine aldı ve Foça Balıkçı Barınağı'na getirdi.

Göçmenlerin uyrukları

Yakalanan göçmenlerin 12'sinin Sudan, 3'ünün Angola, 2'sinin Somali, 2'sinin Yemen ve 1'inin Filistin uyruklu olduğu belirlendi. Bottaki 1 çocuk ve 7 kadının da aralarında bulunduğu grup, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılan kaçak göçmenler, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne sevk edilecekleri bildirildi.