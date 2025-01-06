Foça Belediye Masterler, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Ege Kırmızı Grup takımlarından Aliağa Akıncılar Gücü’nü 4-2 yenerek hazırlık maçını galip tamamladı. Foça’daki Bağarası 80. Yıl Sahası'nda oynanan dostluk havasındaki mücadelede ev sahibi takım Foça Belediye Masterler, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.

Maçta Haydar fark yarattı

Maçın en dikkat çeken ismi, Foça Belediye Masterler’in oyuncusu Haydar oldu. Haydar, her iki yarıda bulduğu 3 golle hattrick yaparken, takımının 4. golünü Ertuğrul kaydetti. Akıncılar Gücü Masterler’in gollerini ise Sinan ve Engin attı. Maç boyunca skoru dengelemeye çalışan konuk takım, Foça’nın güçlü oyununa karşılık veremedi.

Dostluk içinde geçen maçta takım kaptanları konuştu

Maç öncesi Akıncılar Gücü takım kaptanı Özcan Dursun, Foça'ya dostluk maçı yapmaya geldiklerini belirterek, “İnşallah güzel, dostluk içinde geçen bir maç olur. Hak eden kazanır” dedi. Foça Belediye Masterler oyuncusu Selçuk Aydın ise, şampiyonluk hedeflediklerini ve hazırlıkları bu yönde yaptıklarını söyledi.

Foça Masterler, ligdeki hedefine kilitlenmiş durumda

Foça Belediye Masterler oyuncusu Süleyman Sağdıç, ligde galibiyet serisine devam etmek ve ikinci sıradaki yerlerini liderlikle değiştirmek istediklerini dile getirdi. “Lige verilen arayı iyi değerlendirip, hocamızın verdiği taktiklerle galibiyetlere devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Foça’nın galibiyetiyle tamamlanan maç sonrası, Aliağa takımı dostça uğurlandı

Foça Belediye Masterler’in 4-2’lik galibiyetiyle tamamlanan maç sonrasında, Aliağa Akıncılar Gücü oyuncuları dostça ilçelerine uğurlandı. Maç, hem takımların hazırlıklarını hem de sporun dostluk ve fair play ruhunu pekiştiren bir ortamda sona erdi.