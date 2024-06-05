İzmir’in Foça ilçesinde çevreciler, ekolojik tarım adı altında başlatılan Ekoköy projesinin iptali için protesto düzenledi. Eylem, inşaat alanında başlayıp Foça Belediyesi önünde devam etti. Çevreciler, 4 bin imzalı dilekçeyi sloganlar eşliğinde belediyeye teslim etti.

Lüks villa projesi iddiası

Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi Bucak mevkiinde 510 dönümlük arazi üzerine planlanan Mid Phokaia Ekoköy Projesi’nin, aslında lüks villa projesi olduğunu iddia eden Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri, inşaat alanında protesto eylemi gerçekleştirdi. Platform sözcüsü Ramis Sağlam, basın açıklamasında, lüks konut projelerinin Foça’yı tehdit ettiğini belirterek, belediyenin göstermelik ceza kesmek yerine ruhsatları iptal etmesini talep etti.

Çevre felaketi uyarısı

Foça Belediyesi’nin 2022 yılında 510 dönümlük mera alanını encümen kararıyla cevizli bahçeye çevirdiği ve ardından Ekoköy adı altında lüks villa projesine ruhsat verdiği iddia edildi. Meslek odaları ve bilim insanları tarafından lüks villa projesi olarak değerlendirilen bu proje, mahkemeye taşındı ancak hala sürdürülüyor. Foça Belediyesi, kamuoyu baskısı sonucu bazı bölümleri mühürlemeye başladı.

Ramis Sağlam, Foça Belediyesi’nin ruhsatları iptal ederek neden olduğu çevre felaketine son vermesi gerektiğini belirtti. Özellikle bu bölgedeki lüks villa projelerinin altında kimin imzası olursa olsun karşı duracaklarını vurguladı.

Milletvekilinden destek

Protesto eylemine destek veren DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, çevreye duyarlı vatandaşlarla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ve mecliste onların sesini duyuracaklarını belirtti. Akın, katılımcılara 2025 yılında yasalaşması beklenen İklim Değişikliği Kanunu Tasarısı hakkında bilgi verdi.

4 bin imzalı dilekçe teslim edildi

Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, güzergah boyunca ve belediye önünde yaptığı konuşmalarda Foça Belediyesi ve Ekoköy proje sahiplerine yüklenirken, CHP’li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal’ın ailesine ait arazinin de Yenifoça sahil bandında rant amaçlı olarak inşaata açılacağına dikkat çekti.

Protesto eylemi ve basın açıklamasının ardından, platform üyeleri ilçe merkezine gelerek, Reha Midilli Sevgi Caddesi’nden Foça Belediyesi önüne kadar slogan atarak yürüdü. Burada, 4 bin imzalı dilekçe yetkililere teslim edildi.