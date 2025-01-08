Foça Belediyesi Tiyatro Grubu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine geçtiğimiz hafta sonu "Kanlı Nigar" oyununu Aydın Büyükşehir Belediyesi Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahneledi. Modern bir Karagöz oyunu olan "Kanlı Nigar", Hayali Küçük Ali’nin eserinden uyarlanmış ve Sadık Şendil tarafından kaleme alınmıştır. Seyirciden tam not alan oyun, unutulmaz bir sanat akşamı yaşattı.

Foça seyircisinin beğenisi Aydın'a taşındı

"Kanlı Nigar", Foça’da geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlanmış ve seyirciden büyük beğeni toplamıştı. Yoğun istek üzerine üç kez Foça’da sahnelenen oyunun başarısı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin dikkatini çekti ve oyuncular özel bir davetle Aydın’a konuk oldu. 4 Ocak Cumartesi günü Foça’dan yola çıkan tiyatro ekibi, aynı gün Aydın seyircisi karşısında sahne aldı. Performans, salonu dolduran izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Oyun sonrası coşkulu alkışlar

Oyun bitiminde seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyunculara coşkulu alkışlar yükseldi. Sahne sonrası bir konuşma yapan Oyun Yönetmeni Erdal Dinçer, şunları ifade etti: "Davetiniz için Foça Belediyesi Tiyatrosu Oyuncuları ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı adına buradayız. Bizleri seyrettiğiniz için herkese çok teşekkür ederim."