Şampiyonaya hazırlanan sporcular, antrenör İlhan Eraslan eşliğinde Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’yı ziyaret ederek çalışmalarını anlattılar. Başkan Fıçı, sporculara başarılar dileyerek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Antrenör İlhan Eraslan, “Sporcularımız çok çalıştı ve hazırlar. İl Şampiyonasında madalya kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar” dedi.

"Foça'yı gururlandıracaksınız"

Başkan Fıçı, sporculara ve antrenör Eraslan’a başarılar dileyerek, “Foça Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın yanındayız. İnanıyorum ki sizler de Foça'yı gururlandıracaksınız” dedi.

Foça'nın umut veren taekwondocuları

Asrın Yağız Büyükyavuz, Hüseyin Oytun Kincal, Necati Ayaz Uysal, Buğra Çınar, Nuh Deniz, Namık Turan, Ela Zeliha Özdemir, Gamze Aktaş, Derin Kaya, Ceren Gül Dağ ve Ceren Şen’den oluşan takım, Temmuz’daki şampiyonanın ardından Gençler İzmir İl Şampiyonasına da katılacak.