Foça Devlet Hastanesi'ne ulaşım, ilçeye dışarıdan gelen vatandaşlar için oldukça kolay ve pratik. Ayrıca, Foça'nın merkezi noktalarından yürüyerek veya dolmuşla hastaneye rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bu haberimizde Foça Devlet Hastanesi’ne nasıl kolayca gidebileceğiniz ve hastanenin iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Foça Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? İşte detaylar…

Foça Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Foça Devlet Hastanesi’ne ilçe dışından ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar, İzmir-Aliağa arasındaki Hatundere istasyonunda trenden indiği takdirde, ‘aktarma (744)’ denilen belediye otobüsleriyle Foça’ya ulaşılmaktadır. Ayrıca, İzmir Otogarından Foça (Foça Birlik Turizm ve S.S. Foça Koop.),araçları ile karşılıklı olarak ulaşım sağlanmaktadır. Foça Devlet Hastanesi konumuna gitmek için en yakın duraklar ise aşağıda yer almaktadır.

Vatandaşlar, Yeldeğirmenleri 30 dakika yürüme mesafesi ile Eski Foça Garajdan 20 dakika yürüme mesafesi ile Eski Foça Garajından kalkan hastane dolmuşları ile Foça Devlet Hastanesine ulaşabilirler.

KURUM: FOÇA DEVLET HASTANESİ

ADRES: İsmetpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 93 Eski Foça/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 812 14 29

: (0232) 812 42 15

EVDE BAKIM TELEFON: 0232 812 80 95

HASTA HAKLARI TELEFON: 0232 812 75 65

FAKS: +90 (232) 812 67 50

: 0232 812 80 45

: 0232 812 80 95

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://focadh.saglik.gov.tr